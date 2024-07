Vimercate aderisce a SEND, il Servizio che semplifica le comunicazioni a valore legale

Grazie alle risorse del PNRR il Comune di Vimercate ha aderito a SEND, l’infrastruttura digitale realizzata da PagoPA S.p.A. insieme al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che offre alle Pubbliche Amministrazioni un sistema per rendere semplice, efficiente, sicura ed economica la notifica con valore legale di atti amministrativi.



Tramite un sistema standard, fruibile con le stesse modalità su tutto il territorio nazionale, l’introduzione di SEND affianca al processo analogico, un nuovo processo digitale che amplia le possibilità di invio, ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale, con maggiore efficienza e sicurezza a favore delle amministrazioni e dei loro utenti. Con SEND (Servizio Notifiche Digitali) si possono ricevere istantaneamente le comunicazioni a valore legale da parte di un Ente, è possibile visualizzarle, gestirle e pagarle online sulla piattaforma o dall’app IO. Ogni cittadino può accedere al cassetto di notifiche digitali nella piattaforma SEND mediante identità digitale con SPID o CIE dal sito https://notifichedigitali.pagopa.it/

Il Comune ha attivato SEND per l’invio delle notifiche relative alle violazioni del Codice della Strada, i cittadini che lo desiderano potranno scegliere di gestire queste comunicazioni a valore legale in digitale, dalla ricezione al pagamento dei relativi importi, evitando l’aggravio delle spese postali dovute all’invio cartaceo mediante raccomandata di un atto giudiziario.

Come ricevere le notifiche:

– attivando il servizio su App IO ( https://io.italia.it/ ) per essere informati della presenza di una notifica tramite un avviso di cortesia, da cui visualizzare l’atto ( l’App Io consente di pagare contestualmente gli importi dovuti);

– indicando sul portale nel profilo https://notifichedigitali.pagopa.it/ altri recapiti (email o un numero di telefono cellulare) su cui ricevere gli avvisi di cortesia con le istruzioni per accedere a SEND e visualizzare l’atto.

– essere in possesso di un domicilio digitale, cioè di un indirizzo PEC, presente nei registri pubblici come INAD (l’Indice Nazionale dei Domicili digitali) o inserirlo sul portale accedendo a SEND con SPID o CIE dal sito https://notifichedigitali.pagopa.it/. INFO: Scarica la locandina informativa

Fonte: comune di Vimercate