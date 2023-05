WEBINAR: contratti pubblici e PNRR. Norme di semplificazione accelerazione

Il PNRR ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni dei traguardi in termini di tempo per lo svolgimento delle procedure e di semplificazione dello svolgimento delle procedure stesse, nell’ottica degli obiettivi: raggiungimento del risultato e speditezza.

In quest’ottica, anche la digitalizzazione diviene un mezzo fondamentale per il rilancio del Paese. Anche la procedura dei contratti pubblici viene interamente digitalizzata, con l’utilizzo di banche dati interoperabili, piattaforme digitali, creazione di documenti nativi digitali.

Vengono stabilizzate a regime anche le norme di inclusione sociale, che già trovavano applicazione nel nostro ordinamento nell’ambito degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e che ora, invece, divengono una regola generale estesa a tutti i contratti pubblici.

Si cercherà di fare chiarezza, anche alla luce dei più recenti interventi normativi, sulla disciplina della gestione delle importanti risorse contenute nel Piano, nella prospettiva di coglierne appieno le opportunità.

L’evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l’ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde. Per questo la partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale S.p.A.

PROGRAMMA – martedì 30 maggio 2023

ore 10.00 INTRODUZIONE AI LAVORI

Anna Rita Marocchi, Responsabile Area Servizi e Progetti Anci Digitale S.p.A.

ore 10.10 RELAZIONE DELL’ESPERTO

Corrado Mattarelli e Niccolò Travia, Esperti Anci Risponde

Breve introduzione al PNRR.

Presentazione del ruolo chiave dei Comuni nell’attuazione dei progetti del PNRR e nell’applicazione delle norme di semplificazione e accelerazione, nonché dei traguardi imposti in termini di tempo di realizzazione e semplificazione delle procedure.

Spiegazione delle norme specifiche introdotte per semplificare i processi di preparazione e di esecuzione dei contratti pubblici a livello comunale, in linea con gli obiettivi del PNRR.

Esempi di semplificazioni normative, amministrative e procedurali.

Descrizione delle norme per accelerare i tempi di realizzazione dei progetti del PNRR attraverso i contratti pubblici a livello comunale.

Approfondimento delle misure per accelerare l’iter autorizzativo, i controlli e la fase di pagamento specificamente per i Comuni.

Aggiornamenti sulle recenti modifiche normative e chiarimenti sulla corretta gestione delle risorse del PNRR nell’ambito dei contratti pubblici.

Identificazione delle principali criticità che i comuni possono incontrare nell’attuazione delle norme di semplificazione e accelerazione.

Approfondimento delle norme di inclusione sociale e ipotesi applicative.

ore 10.50 RISPOSTE AI QUESITI

ore 11.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI



Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti riferimenti:

Tel. 06 83394257 E-mail: info@ancidigitale.it