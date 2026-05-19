Monopattini elettrici, già rilasciati 50 mila contrassegni: Motorizzazioni potenziano gli sportelli

Mobilità 19 Maggio 2026, di Redazione

Crescono le richieste in vista dell’obbligo dal 17 maggio. Aperture straordinarie e più slot di prenotazione nelle sedi più congestionate, con Roma, Milano e Torino operative anche sabato 16 maggio

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Sono già circa 50 mila i contrassegni identificativi rilasciati per i monopattini elettrici, mentre superano quota 40 mila le richieste presentate in tutta Italia in vista dell’obbligo di circolazione con targa identificativa, in vigore dal 17 maggio 2026. A renderlo noto è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che segnala come quasi il 60% delle domande sia stato inoltrato negli ultimi dieci giorni.

La procedura per ottenere il contrassegno è attiva dal 18 marzo attraverso la piattaforma telematica dedicata, introdotta con il Decreto Direttoriale n. 110/2026. La richiesta può essere effettuata esclusivamente online: dopo la verifica della pratica, gli utenti ricevono una comunicazione via e-mail e possono prenotare il ritiro presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile scelto.

Per gestire il forte aumento delle richieste registrato nelle ultime settimane, le Motorizzazioni civili hanno rafforzato il servizio con un incremento delle disponibilità per gli appuntamenti, una rimodulazione degli orari e aperture straordinarie degli sportelli nelle sedi più interessate. Tra queste, Roma, Milano e Torino saranno operative anche sabato 16 maggio.

Il MIT ricorda infine che il contrassegno dovrà essere applicato in modo visibile e permanente sul parafango posteriore del monopattino oppure, se assente, sul piantone dello sterzo, seguendo le indicazioni tecniche pubblicate sul Portale dell’Automobilista.

Fonte: MIT

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