WEBINAR: la tutela della privacy nei siti web della PA

L’obiettivo del webinar è di fornire strumenti di aggiornamento e formazione teorico/pratica per la tutela della privacy nella gestione dei siti web della PA, in particolare la Sezione Amministrazione Trasparente e gli Albi Comunali On Line, con riferimento alle responsabilità, ai flussi documentali e al diritto all’informazione di cittadini, imprese e altri soggetti rappresentativi di interessi.

L’evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l’ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde. Per questo la partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale S.p.A.

PROGRAMMA – giovedì 8 giugno 2023

ore 10.00 INTRODUZIONE AI LAVORI

Anna Rita Marocchi, Responsabile Area Servizi e Progetti Anci Digitale S.p.A.

ore 10.10 RELAZIONE DELL’ESPERTO

Giampaolo Teodori, Esperto Anci Risponde

La pubblicazione degli atti nel rispetto dei principi di trasparenza e di riservatezza: le problematiche applicative dopo l’entrata in vigore del Foia e del Regolamento UE 679/16.

La correttezza nel trattamento dei dati contenuti negli atti emanati dalla Pubblica Amministrazione.

La sezione Amministrazione Trasparente e l’Albo Comunale On Line

Responsabilità e adempimenti nella gestione dei flussi documentali per la pubblicazione degli atti sui Siti

Le due diverse accezioni di trasparenza:

– amministrativa: avente ad oggetto conoscibilità dell’attività amministrativa, mediante gli istituti della partecipazione al procedimento amministrativo e l’accesso agli atti procedimentali,

– digitale: attributo che assume rilevanza mediante la pubblicazione sui siti istituzionali delle P.A. di informazioni e atti, al fine di garantire la piena conoscenza da parte di cittadini e imprese di informazioni relative alla PA e alla attività.

ore 10.50 RISPOSTE AI QUESITI

ore 11.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI



Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti riferimenti:

Tel. 06 83394257 E-mail: info@ancidigitale.it