18 ottobre 2023 WEBINAR: la stipula e la forma dei contratti pubblici

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) ha apportato alcune modifiche alla disciplina relativa alla fase di stipula dei contratti pubblici. Nel corso del webinar, dopo una breve introduzione relativa ai principi generali in materia di autonomia negoziale dei soggetti pubblici, si porrà l’attenzione sulla separazione tra fase pubblicistica e fase privatistica, soffermandosi in particolare sulla conclusione della fase pubblicistica e sul sorgere del vincolo contrattuale per la Pubblica Amministrazione.

In tale contesto si illustreranno le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 relative allo stand still period. Si affronteranno, poi, le norme riguardanti la fase di stipula del contratto, la forma degli atti pubblici, dando adeguato spazio nella trattazione agli aspetti fiscali ed alle novità sul punto inserite nel nuovo Codice dei contratti.

L’evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l’ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde. Per questo la partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale S.p.A.

PROGRAMMA – mercoledì 18 ottobre 2023

ore 10.00 INTRODUZIONE AI LAVORI

Anna Rita Marocchi, Responsabile Area Servizi e Progetti Anci Digitale S.p.A.

ore 10.10 RELAZIONE DELL’ESPERTO

Amedeo Scarsella, Esperto Anci Risponde

L’autonomia negoziale dei soggetti pubblici

La fase pubblicistica degli appalti pubblici

L’aggiudicazione e la sua efficacia

La separazione tra fase pubblicistica e fase privatistica

Lo stand still e le novità contenute nel nuovo codice degli appalti

Il ricorso avverso l’aggiudicazione ed effetti sulla stipula del contratto

La forma dei contratti pubblici

Gli atti pubblici

I diritti di segreteria

L’imposta di bollo sui contratti pubblici

ore 10.50 RISPOSTE AI QUESITI

ore 11.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI

