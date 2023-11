8 novembre 2023, Webinar: la giurisprudenza più recente sugli organi e sugli atti degli enti locali

Nel corso del webinar si illustreranno le più recenti decisioni dei giudici amministrativi riguardanti gli organi e gli atti degli Enti locali. Dopo una prima parte dedicata ad esaminare le competenze degli organi degli Enti locali, saranno affrontati i vizi più frequenti degli atti amministrativi, evidenziano possibili interventi correttivi.

Si procederà poi ad una rassegna commentata della giurisprudenza recentemente intervenuta in materia di costituzione e funzionamento degli organi collegiali, soffermandosi sulle prime decisioni che si sono occupate dello svolgimento delle sedute a distanza. Adeguato spazio sarà riservato al tema delle quote di genere, indicando i casi eccezionali in cui la giurisprudenza ha ammesso il mancato rispetto di tale principio.

Si illustreranno, infine, le decisioni relative alle ordinanze riguardanti l’inquinamento acustico, limitative dell’installazione di impianti 5G, volte a procedere a recuperi coattivi di crediti e a vietare ai conduttori di animali di accedere alle spiagge libere di tutto il litorale comunale.

Concluderà il webinar un esame sulla copiosa giurisprudenza in materia di ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Sindaco, evidenziando in particolare i principi applicabili a tali tipi di ordinanze.

L’evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l’ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde. Per questo la partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale S.p.A.

PROGRAMMA – mercoledì 8 novembre 2023

ore 10.00 INTRODUZIONE AI LAVORI

Anna Rita Marocchi, Responsabile Area Servizi e Progetti Anci Digitale S.p.A.

ore 10.10 RELAZIONE DELL’ESPERTO

Amedeo Scarsella, Esperto Anci Risponde

– I vizi più frequenti degli atti amministrativi degli enti locali

Le competenze degli organi degli enti locali

L’incompetenza e la sua sanabilità

L’incompetenza relativa di una delibera di Giunta comunale in materie riservate al Consiglio comunale: principi sulla ratifica

Ratifica da parte del sindaco di un’ordinanza sottoscritta dal dirigente incompetente

L’eccesso di potere nella forma dello sviamento di potere e dell’illogicità manifesta

– Il Consiglio comunale

Il quorum strutturale per la validità delle sedute

Le sedute a distanza

Le Commissioni consiliari

La convocazione e l’ordine del giorno

La legittimazione ad impugnare le deliberazioni

– La Giunta comunale

Il quorum strutturale per la validità delle sedute

Il principio di parità di genere

La revoca dell’assessore e il risarcimento del danno da revoca illegittima

– Il Sindaco e il potere di ordinanza

Il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti

La comunicazione di avvio del procedimento

La giurisprudenza più recente in tema di ragionevolezza e proporzionalità delle ordinanze contingibili e urgenti

La comunicazione preventiva al Prefetto

Esame della giurisprudenza sui casi più frequenti di ordinanze contingibili e urgenti.

ore 10.50 RISPOSTE AI QUESITI

ore 11.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI



