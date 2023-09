Webinar Anci Digitale: partenariato pubblico – privato e concessioni

Con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina del Partenariato Pubblico Privato (PPP) e dei contratti di concessione.

Le innovazioni apportate alla disciplina sono apparse necessarie constatata la scarsa incidenza del PPP sul totale degli investimenti pubblici, resa evidente dalle crisi economiche e finanziare susseguitesi negli ultimi anni. La Commissione “mista” che ha ideato e plasmato il nuovo CCP si è dunque preoccupata di razionalizzare e semplificare l’intera materia del PPP, introducendo, peraltro, nuovi strumenti in grado di rendere effettivamente più attrattive per gli investitori e per gli operatori di mercato le procedure di partenariato. Bisognerà verificare se e in che misura si avrà la concreta realizzazione di tale obiettivo di valorizzazione, anche alla luce delle misure del PNRR, pienamente operative e tali da sfidare le capacità progettuali della stessa PA.

L’opera di razionalizzazione ha inizio dalla stessa organizzazione sistemica del nuovo Libro quarto, contenente tutta la disciplina del partenariato pubblico-privato e delle concessioni, chiarendo definitivamente il rapporto di genere a specie sussistente tra gli strumenti di PPP, le concessioni e tutte le altre tipologie contrattuali, per poi proseguire introducendo sia una vera e propria nuova nozione generale di PPP, sia l’espresso riferimento all’interesse pubblico quale obiettivo da raggiungere mediante tali procedure.

Nel corso del webinar verranno quindi individuate e analizzate le modifiche più incidenti sulla disciplina, soprattutto in un’ottica di futura attuazione.

L’evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l’ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde. Per questo la partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale S.p.A.

PROGRAMMA – giovedì 7 settembre 2023

ore 10.00 INTRODUZIONE AI LAVORI

Anna Rita Marocchi, Responsabile Area Servizi e Progetti Anci Digitale S.p.A.

ore 10.10 RELAZIONE DELL’ESPERTO

Niccolò Travia, Esperto Anci Risponde

Introduzione:

– Obiettivi della Commissione “mista” che ha ideato il nuovo codice: criticità del modello precedente, semplificazione e sistematizzazione della disciplina vigente, il fine del “risultato amministrativo”;

– Nuova definizione del Partenariato Pubblico-Privato e sue diverse declinazioni: PPP contrattuale e istituzionale, rapporti con la concessione e con il Project financing.

– Obbligo di qualificazione per la stipula dei contratti, valutazioni preliminari e programmazione del rapporto, competenze del DIPE;

– La nuova classificazione dei rischi e la possibilità di revisione del piano economico-finanziario.

– Obbligo di bando e coordinamento con disciplina euro-unitaria; traslazione rischio operativo;

– Il caso dell’obbligo di affidamento a terzi dopo la sentenza Corte Costituzionale n. 218/2021;

– La revisione del contratto di concessione: modifica del contratto durante il periodo di efficacia, risoluzione e recesso, la nuova clausola penale.

ore 10.50 RISPOSTE AI QUESITI

ore 11.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI

La partecipazione al webinar è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale.