Webinar: ultime novità in tema di determinazione delle indennità degli amministratori locali e rendicontazione del contributo statale

L’articolo 1, commi da 583 a 587, della L. n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) detta nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori e, in particolare, il comma 583 prevede che a decorrere dall’anno 2024 tale indennità di funzione è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, secondo le percentuali determinate in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale. Il successivo comma 584, al primo periodo, prevede che in sede di prima applicazione la predetta indennità di funzione è adeguata al 45 per cento, nell’anno 2022, e al 68 per cento, nell’anno 2023, delle misure indicate al comma 583. Al secondo periodo del medesimo comma è inoltre disposto che a decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure di cui al richiamato comma 583, nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. Il comma 585 prevede che anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali siano adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto disposto dalla Legge di bilancio 2022, con l’applicazione delle percentuali vigenti previste dal D.M. 119/2000.

È previsto dal comma 586 uno specifico fondo con il quale lo Stato concorre alla spesa dei comuni conseguente agli incrementi previsti, nei limiti delle percentuali indicate nel comma 583.

La normativa non brilla per chiarezza e ha dato sin da subito forti dubbi interpretati, tanto che sono stati necessari diversi chiarimenti da parte del Ministero dell’Interno e un intervento normativo contenuto nel Milleproroghe.

Nel webinar si cercherà di fornire un quadro completo ed esaustivo in ordine alla disciplina vigente relativa alle indennità degli amministratori locali.

L'evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l'ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde.

PROGRAMMA – mercoledì 31 maggio 2023

ore 10.00 INTRODUZIONE AI LAVORI

Anna Rita Marocchi, Responsabile Area Servizi e Progetti Anci Digitale S.p.A.

ore 10.10 RELAZIONE DELL’ESPERTO

Amedeo Scarsella, Esperto Anci Risponde

Le indennità degli amministratori locali: principi generali e disciplina normativa

Le indennità previste dall’articolo 1, commi 583-587, della Legge di Bilancio 2022

Il rapporto tra il D.M. n. 119/2000 e le disposizioni della Legge di bilancio 2022

Il Decreto 30 maggio 2022 di Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l’anno 2022 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento delle indennità

L’adeguamento per l’anno 2023

I chiarimenti ministeriali

L’art. 1, comma 20-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

La rendicontazione dei contributi statali.

ore 10.50 RISPOSTE AI QUESITI

ore 11.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI



