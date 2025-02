Verbale di accertamento di violazione del codice della strada, efficacia probatoria privilegiata, limiti

La Corte di Cassazione Sez. 2, so è pronunciata Ordinanza n. 30129 del 22/11/2024 In tema di opposizione a sanzioni amministrative, con l’ordinanza n. 30129/2024, affermando che nel relativo giudizio il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, purché privi di margini di apprezzamento.



(Nella specie, in materia di rilevazione di velocità tramite autovelox, la S.C. ha escluso che fosse assistita da fede privilegiata l’indicazione, contenuta nel verbale, circa la buona visibilità dell’apparecchiatura affermando la non necessità della querela di falso).



Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Decreto Legisl.

30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32369 del 2018 Rv. 652162-01, N. 23800 del 2014 Rv. 633239-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17355 del 2009 Rv. 609190-01

