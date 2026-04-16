Usucapione: la Cassazione impone rigore probatorio e valuta anche i dettagli materiali del possesso

Con l’ordinanza n. 28286 del 24 ottobre 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di usucapione di beni immobili, cassando con rinvio una decisione della Corte d’Appello di Venezia.

La vicenda riguarda una controversia relativa all’acquisto per usucapione di un terreno e alla corretta valutazione del possesso esercitato sul bene da parte del soggetto che ne aveva fatto richiesta. Al centro del giudizio vi era, in particolare, l’accertamento della sussistenza di un possesso continuato, pacifico ed esclusivo, idoneo a determinare l’acquisto a titolo originario della proprietà.

La Suprema Corte ha ribadito che l’onere della prova grava interamente su chi invoca l’usucapione e deve essere assolto con particolare rigore, anche alla luce del bilanciamento dei valori tutelati dall’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Nel caso esaminato, i giudici di legittimità hanno ritenuto non corretta la valutazione della Corte territoriale, che non avrebbe considerato adeguatamente un elemento fattuale significativo, quale la presenza di un varco nella recinzione del terreno. Tale circostanza avrebbe potuto infatti incidere sulla qualificazione del possesso, risultando potenzialmente incompatibile con l’esclusività richiesta per l’usucapione.

La Cassazione ha quindi sottolineato come anche elementi materiali apparentemente marginali debbano essere oggetto di attenta valutazione, poiché idonei a escludere la sussistenza del possesso esclusivo “uti dominus” necessario ai fini dell’acquisto per usucapione.