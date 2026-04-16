Usucapione: la Cassazione impone rigore probatorio e valuta anche i dettagli materiali del possesso

Usucapione: la Cassazione impone rigore probatorio e valuta anche i dettagli materiali del possessoAGEL 16 Aprile 2026, di Redazione
La Suprema Corte chiarisce che chi invoca l’usucapione deve dimostrare in modo rigoroso il possesso esclusivo del bene, anche alla luce di circostanze fattuali che possono escluderlo
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