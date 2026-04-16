Guida senza patente: niente sanzioni amministrative retroattive dopo la depenalizzazione

AGEL 16 Aprile 2026, di Redazione

La Cassazione chiarisce che le nuove sanzioni introdotte nel 2016 non si applicano a chi era già stato condannato in via definitiva prima della riforma

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26715 del 3 ottobre 2025, interviene sul tema della depenalizzazione della guida senza patente, chiarendo i limiti di applicazione delle nuove sanzioni amministrative introdotte dal decreto legislativo n. 8 del 2016.

Il caso riguarda un soggetto condannato in via definitiva per il reato previsto dall’articolo 116, comma 15, del Codice della strada, per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma. La questione centrale era stabilire se, a seguito della depenalizzazione, fosse possibile sostituire la sanzione penale con quella amministrativa prevista dalla nuova disciplina.

La Suprema Corte ha escluso questa possibilità. Secondo i giudici, chi è stato già condannato con sentenza o decreto irrevocabili prima del 2016 non può essere assoggettato alle nuove sanzioni amministrative. Questo perché la situazione non rientra tra quelle espressamente disciplinate dalle norme transitorie del decreto legislativo.

In assenza di una previsione specifica, trova applicazione il principio generale di legalità, secondo cui le sanzioni amministrative non possono essere applicate retroattivamente a fatti commessi prima della loro introduzione. Tale principio, sancito dalla legge n. 689 del 1981, impedisce quindi di estendere la nuova disciplina a casi già definitivamente giudicati.

La decisione conferma un orientamento rigoroso in materia di successione di norme sanzionatorie, ribadendo che la depenalizzazione non comporta automaticamente la sostituzione della pena con una sanzione amministrativa nei procedimenti ormai definiti.

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