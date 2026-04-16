Vincoli espropriativi e pianificazione urbanistica: il Comune non può reiterarli senza adeguata giustificazione

Vincoli espropriativi e pianificazione urbanistica: il Comune non può reiterarli senza adeguata giustificazioneAGEL 16 Aprile 2026, di Redazione
Il Consiglio di Stato, sentenza n. 2991/2026, conferma i limiti alla reiterazione dei vincoli urbanistici di natura espropriativa: necessario un corretto bilanciamento tra interesse pubblico e tutela della proprietà privata
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