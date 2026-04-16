Vincoli espropriativi e pianificazione urbanistica: il Comune non può reiterarli senza adeguata giustificazione

AGEL 16 Aprile 2026, di Redazione

Il Consiglio di Stato, sentenza n. 2991/2026, conferma i limiti alla reiterazione dei vincoli urbanistici di natura espropriativa: necessario un corretto bilanciamento tra interesse pubblico e tutela della proprietà privata

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Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 2991/2026 (RG n. 9847/2022), ha ribadito un principio centrale in materia di pianificazione urbanistica e vincoli espropriativi: la reiterazione di vincoli incidenti sulla proprietà privata non può avvenire in modo automatico o meramente riproduttivo, ma deve essere sorretta da una puntuale valutazione dell’interesse pubblico attuale e da un adeguato bilanciamento con le posizioni giuridiche dei privati incisi.

In particolare, il giudice amministrativo ha chiarito che gli strumenti urbanistici, pur espressione di ampia discrezionalità pianificatoria, non possono essere utilizzati per mantenere nel tempo effetti sostanzialmente espropriativi già decaduti, senza una rinnovata e concreta motivazione delle scelte urbanistiche.

Il principio affermato valorizza la necessità che la destinazione urbanistica delle aree sia fondata non solo su previsioni infrastrutturali sovraordinate, ma anche sulla concreta vocazione dei suoli e sull’impatto delle scelte pubbliche sulle attività private già consolidate.

Ne deriva che la reiterazione dei vincoli espropriativi è legittima solo in presenza di una motivazione rafforzata, idonea a dimostrare la persistenza e l’attualità dell’interesse pubblico, in coerenza con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa.

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