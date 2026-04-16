Appalto tra privati: le clausole del capitolato pubblico non lo trasformano in contratto pubblico

Appalto tra privati: le clausole del capitolato pubblico non lo trasformano in contratto pubblicoAGEL 16 Aprile 2026, di Redazione
La Cassazione chiarisce che il richiamo al capitolato generale delle opere pubbliche non muta la natura privatistica dell’appalto tra privati, che resta disciplinato dal codice civile
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Anci Risponde
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Giovani
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare