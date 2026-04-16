Appalto tra privati: le clausole del capitolato pubblico non lo trasformano in contratto pubblico

AGEL 16 Aprile 2026, di Redazione

La Cassazione chiarisce che il richiamo al capitolato generale delle opere pubbliche non muta la natura privatistica dell’appalto tra privati, che resta disciplinato dal codice civile

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28249 del 24 ottobre 2025, ha ribadito un principio in materia di contratti di appalto tra privati, chiarendo i limiti dell’utilizzo delle clausole tipiche dei lavori pubblici.

La vicenda trae origine da una controversia decisa dalla Corte d’Appello di Salerno, che aveva confermato la natura privatistica del rapporto contrattuale. In particolare, la Suprema Corte ha escluso che il semplice richiamo, all’interno di un appalto tra privati, alle clausole del capitolato generale delle opere pubbliche possa determinare una trasformazione del contratto in appalto pubblico.

Secondo i giudici di legittimità, tali clausole possono trovare applicazione solo nella misura in cui non risultino in contrasto con le specifiche pattuizioni concordate tra le parti. Ne deriva che il rapporto resta integralmente regolato dalle norme del codice civile in materia di appalto, in particolare dagli articoli 1655 e seguenti.

Il principio affermato conferma quindi che l’autonomia contrattuale delle parti resta prevalente nei rapporti tra privati, anche quando si faccia riferimento a schemi o regole proprie dell’evidenza pubblica, che non possono incidere sulla natura del contratto.

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