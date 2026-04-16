Commercio itinerante, la Cassazione apre all’attività su tutto il territorio nazionale

AGEL 16 Aprile 2026, di Redazione

Una sentenza chiarisce l’interpretazione estensiva della normativa: l’autorizzazione non è limitata alle fiere ma consente di operare ovunque, nel segno della liberalizzazione dei servizi

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26714 del 3 ottobre 2025, interviene in materia di commercio su aree pubbliche, chiarendo la portata dell’autorizzazione per l’attività itinerante prevista dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Nel caso esaminato, relativo a una controversia decisa in precedenza dal Tribunale di Roma, i giudici hanno adottato un’interpretazione estensiva della norma, stabilendo che l’autorizzazione al commercio itinerante consente di esercitare l’attività su tutto il territorio nazionale. Tale facoltà vale anche al di fuori della partecipazione a fiere, siano esse regionali o nazionali.

La decisione si fonda su una lettura teleologica della disciplina, coerente con i principi introdotti dalla direttiva europea 2006/123/CE e recepiti nel decreto legislativo n. 59 del 2010, che promuovono la liberalizzazione dei servizi. In questo contesto, l’estensione dell’attività commerciale appare funzionale a garantire maggiore libertà economica agli operatori.

La Corte sottolinea inoltre come questa interpretazione rispetti il principio di proporzionalità, soprattutto se confrontata con la diversa e più rigida regolamentazione prevista per il commercio su posteggio fisso.

Con questa pronuncia, la Cassazione consolida un orientamento già emerso in precedenza, offrendo un chiarimento rilevante per operatori e amministrazioni sul perimetro effettivo delle autorizzazioni nel commercio itinerante.

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