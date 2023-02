Veicoli elettrici: dal 15 febbraio è online la “piattaforma Retrofit”

A partire dalle ore 12.00 di oggi sarà on line la “piattaforma Retrofit”, raggiungibile all’url: https://retrofit.consap.it/

Tale piattaforma consentirà agli utenti di richiedere il contributo previsto dal decreto interministeriale del 19 luglio 2022, n. 227 per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli immatricolati originariamente con motore termico . Le risorse, stanziate nel bilancio del ministero, prevedono un contributo pari al 60% del costo per la riqualificazione (fino ad un massimo di 3.500 euro), a cui si aggiunge un contributo del 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione.

Potranno accedere al contributo tutti coloro che hanno provveduto a sostituire il motore termico del proprio veicolo con un motore elettrico dal 10 novembre 2021 al 31 dicembre 2022, inoltrando l’istanza tramite la piattaforma dedicata.

Per richiedere il contributo clicca qui:

https://retrofit.consap.it/

Fonte: MIT