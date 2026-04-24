Urbino, TAR Marche: l’art. 42-bis del Testo Unico Espropri si applica solo in presenza di un’effettiva occupazione pubblica sine titulo

AGEL 24 Aprile 2026, di Redazione

Con la sentenza n. 532/2026 (R.G. 787/2025), pubblicata il 20 aprile 2026, il TAR Marche chiarisce che la procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis del DPR 327/2001 presuppone una concreta apprensione e trasformazione del bene da parte della pubblica amministrazione, escludendone l’utilizzo nei casi in cui la vicenda sia riconducibile a rapporti negoziali tra privati o a mancata attuazione di accordi urbanistici.

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Con la sentenza n. 532/2026, resa nel ricorso n. 787/2025, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ribadisce un principio centrale in materia espropriativa: la procedura di acquisizione sanante prevista dall’art. 42-bis del DPR 327/2001 può essere attivata esclusivamente in presenza di una occupazione illegittima imputabile alla pubblica amministrazione, con effettiva trasformazione del bene per finalità di interesse pubblico.

Secondo il Collegio, tale istituto non può essere utilizzato per regolarizzare situazioni in cui l’assetto dei terreni derivi, invece, da dinamiche negoziali o da rapporti tra soggetti privati nell’ambito di convenzioni urbanistiche non correttamente eseguite o rimaste inattuate.

La sentenza chiarisce inoltre che, in assenza di un comportamento materiale di apprensione o utilizzo diretto del bene da parte dell’ente, viene meno il presupposto stesso dell’illecito permanente che giustifica l’attivazione del 42-bis. Ne consegue che eventuali pretese patrimoniali devono essere fatte valere nei confronti dei soggetti privati eventualmente obbligati all’esecuzione degli impegni assunti in sede di lottizzazione, e non nei confronti dell’amministrazione comunale.

Il TAR Marche evidenzia così una netta distinzione tra la responsabilità pubblicistica derivante da occupazione sine titulo e le controversie di natura contrattuale o urbanistica tra privati, che restano estranee al perimetro applicativo dell’istituto espropriativo.

Alla luce di tali principi, il Tribunale ha escluso l’obbligo del Comune di procedere all’acquisizione sanante o di rispondere con risarcimento, riaffermando i limiti strutturali dell’art. 42-bis e la necessità di un effettivo presupposto materiale di occupazione pubblica del bene.

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