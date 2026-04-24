Onere di urbanizzazione escluso senza aumento del carico urbanistico: il TAR Umbria ribadisce il principio

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, con sentenza n. 160/2026 (pubblicata il 9 aprile 2026, R.G. n. 456/2024), ha ribadito un principio centrale in materia edilizia e urbanistica: gli oneri di urbanizzazione sono dovuti esclusivamente quando l’intervento edilizio, incluso il mutamento di destinazione d’uso, comporti un concreto aumento del carico urbanistico.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il presupposto dell’obbligazione contributiva non risiede nel semplice rilascio del titolo edilizio o nella modifica formale della destinazione d’uso, ma nella necessità di compensare la maggiore incidenza dell’intervento sulle dotazioni territoriali e sui servizi pubblici.

Ne consegue che, nei casi in cui il cambio di destinazione d’uso avvenga senza opere e senza determinare un incremento della superficie utile, delle unità immobiliari o dell’utenza, viene meno il presupposto sostanziale per l’imposizione del contributo.

Il TAR sottolinea inoltre che non è sufficiente il passaggio tra categorie funzionali autonome per giustificare automaticamente la debenza degli oneri: occorre sempre una verifica in concreto dell’effettivo aggravio urbanistico.

Applicando tali principi, la sentenza n. 160/2026 del 9 aprile 2026 (R.G. n. 456/2024) ha escluso la debenza degli oneri richiesti dal Comune, riaffermando la natura strettamente funzionale e non automatica del contributo di costruzione.