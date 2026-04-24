Agibilità edilizia e contributi per la ricostruzione: il TAR Umbria ribadisce la centralità della conformità al progetto

AGEL 24 Aprile 2026, di Redazione

Per i giudici amministrativi l’agibilità non può essere riconosciuta in presenza di difformità rispetto al progetto assentito, anche se interne o non incidenti direttamente su sicurezza e igiene. Legittima anche la revoca del contributo pubblico quando non siano rispettati gli obblighi funzionali alla finalità della ricostruzione

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Con la sentenza n. 157/2026 (TAR Umbria, Sezione I, 27 gennaio 2026, reg. prov. coll. 00157/2026 – ricorso n. 259/2025), il Tribunale amministrativo regionale ha chiarito alcuni principi rilevanti in materia di agibilità edilizia e contributi per la ricostruzione post-sisma.

Il Collegio ha ribadito che l’agibilità di un immobile presuppone la piena e complessiva conformità dell’opera al progetto assentito, senza che sia possibile distinguere tra difformità rilevanti e irrilevanti in base alla loro incidenza funzionale. Anche modifiche interne o mancate realizzazioni di elementi progettuali sono sufficienti a escludere la regolarità dell’agibilità.

In questa prospettiva, il giudice ha affermato che la verifica amministrativa non si limita ai profili di sicurezza, igiene e salubrità, ma comprende necessariamente il riscontro della corrispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato, in coerenza con la disciplina statale e regionale di riferimento.

Un secondo principio affermato riguarda il rapporto tra dichiarazioni sostitutive e poteri dell’amministrazione: quando l’agibilità si fonda su una dichiarazione non conforme al reale stato dei luoghi, l’amministrazione non esercita un ordinario potere di autotutela, ma interviene per rimuovere gli effetti di un atto privo dei presupposti sostanziali, in applicazione della normativa sulle dichiarazioni sostitutive.

Infine, in materia di contributi per la ricostruzione, il TAR ha chiarito che la finalità del finanziamento pubblico è quella di garantire il pieno ripristino delle condizioni produttive preesistenti al sisma, inclusa la continuità degli insediamenti economici. Ne consegue che il mancato rispetto degli obblighi funzionali a tale obiettivo legittima la revoca, anche parziale, del beneficio.

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto a valorizzare il carattere sostanziale della conformità edilizia e la stretta funzionalizzazione dei contributi pubblici alla reale ricostituzione delle attività produttive.

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