Trenord introduce la modifica online della data del biglietto digitale

Trenord, in armonia con il percorso di transizione digitale e semplificazione dei servizi degli utenti, introduce un’interessante novità per agevolare i viaggiatori: chiunque abbia acquistato digitalmente un titolo di viaggio può modificare la data del proprio biglietto in pochi clic.

Tramite l’app Trenord oppure direttamente sui siti trenord.it e malpensaexpress.it, chiunque abbia acquistato sui canali online di Trenord un biglietto di corsa semplice ferroviario, integrato IVOL o Malpensa Express può cambiare, fino a un massimo di 3 volte, la data del viaggio pianificato purché la modifica venga effettuata entro la mezzanotte del giorno precedente.

La funzione, individuabile nella sezione biglietti della propria area personale, permette di scegliere contestualmente la nuova data per il viaggio e confermare i dati indicati: è sufficiente, nell’area personale, selezionare il titolo di viaggio di cui si vuole cambiare la data, cliccare sui 3 puntini rossi e inserire la nuova data scelta per il viaggio.