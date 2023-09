Trasporti, 362 milioni di euro per investimenti su metro e tram a Torino, Milano e Genova

Quattro interventi per un importo complessivo di 362 milioni di euro sono stati stanziati con decreto dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini e dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti per implementare i collegamenti locali di bus e tram. È una prima tranche relativa alle risorse, complessivamente pari a 931 milioni di euro, volute dal Ministro Salvini nella legge di bilancio 2023 per investimenti sul trasporto rapido di massa delle città italiane. Sono stati assegnati:

221,7 milioni al comune di Torino per il prolungamento della linea tranviaria 12 all’Allianz Stadium e il recupero della trincea ferroviaria Torino-Ceres;

65,9 milioni al Comune di Milano, per gli interventi di adeguamento antincendio sulle linee M1, M2 e M3 della metropolitana;

74,5 milioni al Comune di Genova per il prolungamento della metropolitana a Rivarolo e il completamento della stazione Martinez/Terralba.

Si completa, così, il finanziamento di tutti gli interventi ricompresi nella graduatoria elaborata dagli Uffici del Mit in relazione all’avviso pubblico del 2019.

Fonte: MIT