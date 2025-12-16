Trasferimenti scolastici: la Cassazione tutela i docenti per posti vacanti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16835 del 23 giugno 2025, ha stabilito importanti principi sulla mobilità del personale docente.

Secondo la pronuncia, un docente che aveva richiesto il trasferimento in sedi poi rimaste vacanti può proporre un’azione di adempimento. L’obiettivo è ottenere, appena disponibile, una sede nella provincia o negli ambiti territoriali richiesti, prima di qualsiasi altra assegnazione, con possibilità di retrodatazione giuridica e risarcimento del danno se richiesto.

La Cassazione specifica che questa azione non conferisce il diritto ai posti originariamente domandati se nel frattempo sono stati assegnati tramite altre procedure, comprese quelle di conciliazione secondo l’art. 135 del CCNL scuola 2006-2009.

La decisione offre così tutela ai docenti penalizzati da procedure concorsuali non regolarmente concluse, confermando l’applicabilità del Codice Civile e della normativa scolastica vigente.

Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione