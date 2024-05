TARSU in presenza di rifiuti speciali, base imponibile e regolamento comunale

In tema di TARSU, l’individuazione della superficie tassabile, in presenza di rifiuti speciali, non

può essere operata, ai fini della riduzione fiscale prevista nel regolamento comunale, sulla base

del tipo di attività commerciale svolta, ma su quella della specifica natura dei rifiuti realizzati

nell’esercizio dell’attività stessa.



Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3, Decreto Legisl.

03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184

Massime precedenti Vedi: N. 17600 del 2009 Rv. 609280-01, N. 17601 del 2009 Rv. 609150-01

Fonte: Corte di Cassazione