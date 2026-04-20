Niente responsabilità automatica del proprietario per i rifiuti: serve accertare la colpa e il contraddittorio

Con sentenza n. 00160/2026 (Reg. Prov. Coll., 26 gennaio 2026, ricorsi nn. 355/2025 e 362/2025), il TAR Sardegna ha ribadito un principio consolidato in materia ambientale: l’ordine di rimozione dei rifiuti non può essere automaticamente imposto al proprietario dell’area in assenza di un accertamento effettivo della sua responsabilità.

Il Tribunale ha chiarito che l’art. 192 del d.lgs. 152/2006 richiede, quale presupposto imprescindibile per l’adozione dell’ordinanza sindacale, la dimostrazione del dolo o della colpa del proprietario o detentore del fondo, accertata in contraddittorio con l’interessato. Ne consegue l’illegittimità di qualsiasi forma di responsabilità “da posizione” o automatica.

Secondo il TAR, la responsabilità ambientale in materia di rifiuti è necessariamente personale e colpevole: non può essere desunta dalla sola titolarità del bene, ma deve poggiare su elementi istruttori concreti che dimostrino omissioni o mancanza di diligenza nella custodia del terreno.

La sentenza ribadisce inoltre che il contraddittorio procedimentale non è un adempimento formale, ma una garanzia sostanziale indispensabile per verificare l’imputabilità della condotta. In sua assenza, l’ordinanza risulta viziata e non può produrre effetti nei confronti del proprietario.

Il TAR ha quindi annullato il provvedimento impugnato, riaffermando il principio per cui l’obbligo di rimozione e smaltimento dei rifiuti può essere imposto ai proprietari solo in presenza di un accertamento puntuale della loro colpa e non per il solo fatto della proprietà del suolo.