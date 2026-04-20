Tar Sardegna: la regolazione del traffico fuori dai centri abitati non può essere adottata dalla Giunta comunale

AGEL 20 Aprile 2026, di Redazione

Con la sentenza n. 00283/2026 il Tribunale amministrativo chiarisce che i divieti di circolazione su strade extraurbane rientrano nell’attività gestionale dei dirigenti e non negli atti di indirizzo politico della Giunta.

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Con sentenza n. 00283/2026 REG.PROV.COLL. (ricorso n. 00623/2024 REG.RIC.), il Tar Sardegna, Sezione Prima, ha affermato un principio di diritto rilevante in materia di riparto di competenze nella regolazione della circolazione stradale.

Secondo il Tribunale, i provvedimenti che introducono divieti di transito o limitazioni alla circolazione su strade extraurbane non rientrano, di regola, nelle competenze della Giunta comunale, ma devono essere ricondotti all’attività gestionale e tecnica dell’amministrazione, spettante ai dirigenti o agli organi espressamente individuati dal Codice della strada e dall’art. 107 del TUEL.

Il Tar ribadisce che il sistema normativo del Codice della strada distingue tra atti di pianificazione generale della mobilità urbana — che possono coinvolgere la Giunta, come nel caso di zone a traffico limitato o aree pedonali — e misure puntuali di regolazione della circolazione, che hanno natura esecutiva e non programmatoria.

Ne deriva che l’adozione di divieti specifici e settoriali, non inseriti in un quadro organico di pianificazione del traffico, non può essere ricondotta ai poteri di indirizzo politico dell’organo collegiale, ma integra esercizio di poteri amministrativi gestionali.

La sentenza n. 00283/2026 chiarisce inoltre che il corretto riparto di competenze costituisce un presupposto indefettibile di legittimità del provvedimento amministrativo, con la conseguenza che il suo difetto determina l’illegittimità dell’atto indipendentemente dagli ulteriori profili di merito.

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