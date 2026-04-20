TAR Lombardia: legittime le limitazioni al commercio itinerante per ragioni di interesse pubblico locale

Con sentenza pubblicata il 21 gennaio 2026 (n. 00294/2026 REG.PROV.COLL., n. 01416/2022 REG.RIC.), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, ha riaffermato un principio rilevante in materia di commercio su aree pubbliche e poteri regolatori degli enti locali.

Il TAR ha chiarito che le limitazioni al commercio itinerante non devono necessariamente essere ricondotte ai poteri straordinari e contingibili e urgenti previsti dall’art. 50 del TUEL, ma possono trovare legittima base giuridica nella normativa regionale di settore, in particolare laddove questa consenta ai Comuni di introdurre divieti o restrizioni per comprovati motivi di interesse pubblico.

In tale prospettiva, il Tribunale ha ribadito che il potere comunale di disciplinare il commercio su area pubblica è espressione di una competenza ordinaria e non eccezionale, purché esercitata nel rispetto dei limiti fissati dalla legge regionale e nazionale, e motivata in relazione a esigenze concrete di tutela della viabilità, della sicurezza e dell’ordine pubblico in senso lato.

La pronuncia conferma inoltre che non sussiste violazione del principio di tipicità dei poteri amministrativi quando il divieto sia circoscritto a specifiche aree e a determinate occasioni, poiché in tali casi non si configura un regolamento generale ma un provvedimento puntuale fondato su valutazioni discrezionali dell’amministrazione.

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 00294/2026 REG.PROV.COLL. e n. 01416/2022 REG.RIC., ha quindi consolidato l’orientamento secondo cui la disciplina del commercio itinerante può essere legittimamente compressa dagli enti locali attraverso atti amministrativi contingenti, purché sorretti da una base normativa regionale e da un adeguato interesse pubblico.