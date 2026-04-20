Compensi dei revisori dei conti: illegittimo il compenso senza istruttoria sui parametri di legge, lo stabilisce il TAR Lombardia

Con sentenza n. 00130/2026 REG.PROV.COLL. (ricorso n. 01621/2025 REG.RIC.), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha affermato un principio rilevante in materia di determinazione del compenso dei revisori dei conti degli enti locali.

Il TAR ha chiarito che, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 e del D.M. 21 dicembre 2018, la fissazione del compenso non può essere effettuata in modo discrezionale o sganciato dai parametri normativi, ma deve essere necessariamente preceduta da un’adeguata istruttoria amministrativa.

In particolare, il giudice amministrativo ha evidenziato che l’ente locale è tenuto a individuare e dare conto in motivazione dei criteri fondamentali previsti dalla normativa, ossia la classe demografica di appartenenza del Comune e le spese di funzionamento e investimento. Tali elementi costituiscono il presupposto imprescindibile per la corretta quantificazione del compenso.

Secondo il TAR, la mancanza di tali verifiche e della loro esplicitazione nella delibera comporta un vizio di difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente illegittimità del provvedimento nella parte in cui determina il compenso.

La sentenza ribadisce inoltre che il potere del Consiglio comunale in materia non è libero, ma vincolato al rispetto dei criteri fissati dalla normativa statale, che costituiscono limite esterno alla discrezionalità dell’ente.

Per queste ragioni, il Tribunale ha annullato in parte qua la deliberazione impugnata, riaffermando il principio secondo cui la determinazione del compenso dei revisori deve essere sorretta da una puntuale e dimostrata applicazione dei parametri di legge.