Consorzi pubblici e statuto: il TAR Sardegna chiarisce autonomia delle modifiche organizzative rispetto alla convenzione

Con la sentenza n. 00635/2026 (Reg. Prov. Coll.), resa sul ricorso n. 00290/2022 Reg. Ric., il TAR Sardegna ha enunciato un principio di rilievo in materia di consorzi tra enti locali e rapporti tra statuto e convenzione.

Il Tribunale ha affermato che, nell’ambito dei consorzi disciplinati dal TUEL (artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000), non ogni modifica statutaria richiede automaticamente una contestuale revisione della convenzione consortile. In particolare, le variazioni che incidono su profili meramente organizzativi dell’ente possono produrre effetti immediati, purché non alterino direttamente i rapporti finanziari e gli obblighi reciproci tra gli enti aderenti, che costituiscono il nucleo tipico della convenzione.

Ne consegue che è legittima la scissione tra modifiche statutarie immediatamente efficaci e interventi che, invece, richiedono il procedimento aggravato di revisione convenzionale, quando solo questi ultimi incidano sulla sfera patrimoniale dei consorziati.

Il TAR ha inoltre chiarito che tale assetto non integra di per sé violazione del principio di buona amministrazione né eccesso di potere, purché sia rispettata la distinzione funzionale tra organizzazione interna dell’ente e disciplina dei rapporti tra gli enti partecipanti.

Infine, è stato ribadito che il divieto di soccorso finanziario previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 non può essere desunto in via automatica dalla sola evoluzione dell’assetto statutario, ma richiede l’esistenza di specifici atti di trasferimento o sostegno economico, non rinvenibili nelle modifiche organizzative considerate.

(Sentenza TAR Sardegna n. 00635/2026, Reg. Prov. Coll., n. 00290/2022 Reg. Ric.)