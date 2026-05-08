TAR Toscana: il vicino deve provare un pregiudizio concreto per impugnare interventi edilizi

Il TAR Toscana, Sezione III, con la sentenza 8 maggio 2026, n. 890, si è pronunciato sul tema dell’interesse a ricorrere nelle controversie edilizie tra proprietari confinanti, riaffermando l’orientamento consolidato secondo cui la mera contiguità tra immobili non è sufficiente per contestare un intervento urbanistico.

Il Collegio ha richiamato il principio espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021, precisando che il vicino, oltre a dimostrare la “vicinitas” quale elemento di legittimazione, deve anche provare un pregiudizio concreto, serio e attuale derivante dall’intervento contestato.

Secondo i giudici amministrativi, la perdita della visuale panoramica non integra automaticamente una lesione giuridicamente rilevante. La panoramicità costituisce infatti un interesse di mero fatto, tutelabile solo in presenza di specifici presupposti, come l’esistenza di una servitù di veduta panoramica validamente costituita oppure di un effettivo deprezzamento dell’immobile adeguatamente dimostrato.

Il TAR ha evidenziato che il danno lamentato deve riguardare una visuale realmente fruibile e caratterizzata da peculiari profili di pregio, non essendo sufficienti allegazioni generiche sulla perdita di panorama, aria o luce. In assenza di elementi concreti idonei a dimostrare un effettivo sacrificio della posizione giuridica del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Cassazione civile, richiamate dal Collegio, secondo cui la tutela della veduta panoramica non può fondarsi sulla semplice preesistenza di una visuale di fatto, ma richiede la dimostrazione di un interesse giuridicamente qualificato e concretamente inciso dall’intervento edilizio.

(TAR Toscana, Sez. III, sentenza 8 maggio 2026, n. 890)