TAR Liguria: il parere tardivo della Soprintendenza non vincola il Comune nella sanatoria paesaggistica

AGEL 8 Maggio 2026, di Redazione

Il giudice amministrativo chiarisce che l’amministrazione procedente deve valutare autonomamente la compatibilità paesaggistica dell’opera quando il parere della Soprintendenza è reso oltre i termini di legge e non può limitarsi a recepirlo automaticamente

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TAR Liguria, Sezione Seconda – sentenza n. 564/2026 (REG. PROV. COLL.), ricorso n. 546/2025 (REG. RIC.), pubblicata il 7 maggio 2026

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ribadisce un principio centrale in materia di autorizzazione paesaggistica in sanatoria: il parere della Soprintendenza espresso oltre il termine perentorio previsto dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 perde il suo valore vincolante e non può essere assunto come presupposto automatico del diniego comunale.

Secondo il Collegio, il superamento del termine di novanta giorni non comporta la consumazione del potere consultivo, ma incide sulla natura del parere, che da vincolante diviene meramente valutativo. Ne consegue che l’ente competente al rilascio del titolo deve svolgere una propria istruttoria completa e autonoma, motivando in modo specifico la decisione finale, senza potersi limitare a recepire le determinazioni della Soprintendenza.

Nel caso esaminato, il TAR evidenzia l’illegittimità del provvedimento comunale proprio perché fondato in modo pedissequo su pareri tardivi dell’organo statale, senza un’effettiva rivalutazione degli interessi paesaggistici coinvolti e senza un’autonoma ponderazione delle risultanze tecniche disponibili.

Il principio riaffermato rafforza l’idea di una separazione funzionale tra fase consultiva e decisione finale, imponendo alla pubblica amministrazione un onere motivazionale pieno soprattutto nei procedimenti di sanatoria paesaggistica, dove si intrecciano esigenze di tutela del vincolo e regolarizzazione dell’esistente.

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