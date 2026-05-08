Frane e poteri contingibili: il TAR limita gli ordini ai privati, illegittime le misure strutturali definitive

Il TAR Liguria chiarisce i confini del potere sindacale extra ordinem in materia di sicurezza del territorio, affermando che le ordinanze contingibili e urgenti possono essere utilizzate solo per fronteggiare pericoli attuali, eccezionali e non altrimenti gestibili con gli strumenti ordinari, e non per imporre interventi definitivi e strutturali di sistemazione del territorio.

Con la sentenza n. 00565/2026 REG.PROV.COLL. (ricorso n. 00830/2025 REG.RIC., pubblicata il 07/05/2026 e decisa nella camera di consiglio del 10/04/2026), la Sezione Prima del TAR Liguria ha ribadito che tali ordinanze, per loro natura eccezionale, richiedono il rigoroso rispetto dei presupposti di contingibilità, urgenza, temporaneità e proporzionalità.

Secondo il Collegio, non è legittimo utilizzare lo strumento extra ordinem per imporre ai privati interventi di consolidamento o messa in sicurezza definitiva di un intero versante franoso, trattandosi di opere che esulano dalla logica dell’emergenza e rientrano invece nella programmazione e nell’esercizio dei poteri ordinari dell’amministrazione.

È stato inoltre ribadito che il potere contingibile non può comportare un’ingiustificata traslazione sul privato di obblighi che, in assenza di specifiche responsabilità accertate, restano in capo alla pubblica amministrazione, né può essere esercitato in modo da eludere il principio di proporzionalità o da imporre sacrifici economici e tecnici sproporzionati rispetto alla finalità di immediata tutela della pubblica incolumità.

La decisione distingue inoltre tra misure strettamente urgenti, ritenute legittime (come interdizioni e messa in sicurezza provvisoria), e interventi strutturali di lungo periodo, che non possono essere ricondotti all’ambito dell’ordinanza contingibile e urgente.

Il TAR ha quindi annullato la parte del provvedimento comunale relativa alla “seconda fase” degli interventi, ritenuta eccedente i limiti del potere extra ordinem, confermando invece la legittimità delle misure emergenziali immediatamente necessarie.