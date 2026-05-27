TAR Sardegna: legittimo il diniego all’impianto agrivoltaico se incompatibile con i limiti pianificatori e le condizioni di deroga sugli impianti FER

Con la sentenza n. 00770/2026 REG.PROV.COLL. (ricorso n. 00852/2024 REG.RIC.), pubblicata il 14/05/2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso proposto da una società contro il diniego di autorizzazione alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, ribadendo un principio di diritto centrato sui limiti conformativi della pianificazione territoriale e sulla natura vincolante delle condizioni di deroga.

Secondo il Collegio, la mera compatibilità urbanistica dell’intervento con la destinazione dell’area non è sufficiente a fondare il rilascio del titolo abilitativo quando l’area ricade in un regime pianificatorio speciale che prevede limiti massimi di superficie destinabile agli impianti fotovoltaici e condizioni stringenti per eventuali deroghe. In particolare, il giudice amministrativo ha evidenziato che le prescrizioni del Consorzio industriale, in quanto espressione di pianificazione settoriale, impongono non solo un tetto quantitativo allo sviluppo degli impianti FER, ma anche una destinazione funzionale qualificata, nella specie legata alla produzione di idrogeno verde.

Il principio affermato è che, in presenza di una disciplina che subordina l’eventuale ampliamento degli impianti a specifiche finalità e a preventiva deroga, l’amministrazione non può rilasciare l’autorizzazione in assenza del rispetto di tali condizioni, né può ritenersi obbligata ad attivare un “dissenso costruttivo” quando il progetto non risulta in alcun modo riconducibile ai presupposti derogatori previsti.

La sentenza n. 00770/2026 REG.PROV.COLL. (ricorso n. 00852/2024 REG.RIC.), pubblicata il 14/05/2026, sottolinea così che il sistema delle deroghe pianificatorie non costituisce un automatismo, ma un potere discrezionale vincolato a presupposti predeterminati, la cui assenza legittima il diniego dell’intervento.