Servitù e prestazioni accessorie: non è illecito extracontrattuale, ma inadempimento di obblighi propter rem

Servitù e prestazioni accessorie: non è illecito extracontrattuale, ma inadempimento di obblighi propter remAGEL 27 Maggio 2026, di Redazione
La Cassazione chiarisce che l’omissione delle prestazioni accessorie previste dal titolo costitutivo della servitù non integra responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., configurandosi invece come inadempimento di obbligazioni di natura propter rem.
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