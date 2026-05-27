Servitù e prestazioni accessorie: non è illecito extracontrattuale, ma inadempimento di obblighi propter rem

AGEL 27 Maggio 2026, di Redazione

La Cassazione chiarisce che l’omissione delle prestazioni accessorie previste dal titolo costitutivo della servitù non integra responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., configurandosi invece come inadempimento di obbligazioni di natura propter rem.

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La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31986 del 9 dicembre 2025, ha rigettato il ricorso confermando l’orientamento già espresso nei gradi di merito dalla Corte d’Appello di Milano.

La vicenda riguardava una controversia tra proprietari di fondi in relazione a una servitù di oleodotto. Nel corso di operazioni di pulitura di un canale irriguo, il proprietario del fondo servente aveva danneggiato la conduttura, sollevando il tema della natura della responsabilità.

La Suprema Corte ha ribadito che, in materia di servitù, l’eventuale mancato rispetto delle prestazioni accessorie previste dal titolo costitutivo non configura un illecito extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., ma integra piuttosto un inadempimento di obbligazioni aventi natura propter rem.

Nel caso specifico, è stato confermato che dal titolo costitutivo della servitù emergeva chiaramente l’obbligo, in capo al proprietario del fondo servente, di astenersi da attività idonee a compromettere l’esercizio del diritto reale. Di conseguenza, la condotta contestata è stata qualificata come responsabilità contrattuale, con conferma della decisione della Corte d’Appello di Milano.

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