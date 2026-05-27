Cassazione civile: il furto del veicolo non esclude la responsabilità del proprietario in caso di custodia negligente

AGEL 27 Maggio 2026, di Redazione

La Terza Sezione chiarisce che il proprietario del mezzo può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla circolazione anche dopo un furto, se non ha adottato adeguate misure di custodia, e che resta operativa la copertura assicurativa.

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La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34585 del 29 dicembre 2025, ha rigettato il ricorso confermando l’impostazione già espressa in primo grado dal Tribunale di Alessandria.

La decisione riguarda la responsabilità civile derivante da un incidente stradale avvenuto a seguito del furto di un veicolo. I giudici di legittimità hanno precisato che l’avvenuto furto non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità del proprietario, qualora emerga una condotta negligente nella custodia del mezzo. In tali casi, resta applicabile l’articolo 2054, comma 3, del codice civile.

La Corte ha inoltre chiarito che la copertura assicurativa non viene meno in presenza di furto del veicolo, poiché l’articolo 122, comma 3, del Codice delle assicurazioni private si riferisce esclusivamente alle ipotesi di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario in senso stretto (“prohibente domino”).

Ne consegue che, in presenza di una custodia non diligente del mezzo, il proprietario può essere chiamato a rispondere dei danni anche se il veicolo è stato sottratto, senza che ciò incida sulla validità della garanzia assicurativa.

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