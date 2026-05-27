Cassazione civile: il furto del veicolo non esclude la responsabilità del proprietario in caso di custodia negligente

Cassazione civile: il furto del veicolo non esclude la responsabilità del proprietario in caso di custodia negligenteAGEL 27 Maggio 2026, di Redazione
La Terza Sezione chiarisce che il proprietario del mezzo può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla circolazione anche dopo un furto, se non ha adottato adeguate misure di custodia, e che resta operativa la copertura assicurativa.
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