Appalto, la consegna dell’opera non equivale automaticamente ad accettazione tacita

AGEL 27 Maggio 2026, di Redazione

La Cassazione chiarisce che la mera consegna non basta a dimostrare l’accettazione dell’opera: se previsto un accordo, il committente può ritirarla anche dopo, ma deve rimborsare le spese di custodia all’appaltatore secondo le regole del deposito.

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La Corte di cassazione, sezione II civile, con sentenza n. 34536 del 29 dicembre 2025, ha rigettato il ricorso in una controversia in materia di appalto, confermando la decisione della Corte d’appello di Roma.

Il principio affermato riguarda la fase di verifica e accettazione dell’opera: la semplice consegna del bene non può essere interpretata come accettazione tacita, se non accompagnata da comportamenti ulteriori che manifestino in modo inequivoco la volontà del committente di approvarla.

I giudici precisano inoltre che le parti possono validamente pattuire che la consegna avvenga anche dopo l’accettazione oppure che l’opera resti presso l’appaltatore, a disposizione del committente, il quale può ritirarla in un momento successivo secondo la propria scelta.

In tale ipotesi, la permanenza del bene presso l’appaltatore configura un rapporto assimilabile al deposito, con conseguente obbligo per il committente di rimborsare le spese di custodia sostenute e applicazione delle relative regole in tema di diligenza e responsabilità per la conservazione della cosa.

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