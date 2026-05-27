Appalti pubblici, il TAR Sardegna: illegittima l’aggiudicazione se il prezzo finale non coincide con l’offerta e si altera la verifica di congruità

AGEL 27 Maggio 2026, di Redazione

Il Tribunale amministrativo chiarisce che la stazione appaltante non può modificare o “ricalibrare” l’offerta in sede di verifica dell’anomalia né discostarsi dalla lex specialis: decisivo il rispetto dell’immodificabilità dell’offerta e della par condicio tra concorrenti.

Articoli correlati
AGEL

TAR Sardegna: illegittima la sanatoria senza doppia conformità urbanistica

AGEL

Lista elettorale e continuità documentale: senza collegamento fisico tra i fogli la candidatura è illegittima

AGEL

Candidature elettorali e vizi formali: il TAR ammette il soccorso istruttorio se l’irregolarità è imputabile alla P.A.

AGEL

VIA, il TAR Sardegna: illegittimo il silenzio del MASE sul progetto fotovoltaico, i termini procedimentali sono perentori

AGEL

TAR Sardegna: legittimo il diniego all’impianto agrivoltaico se incompatibile con i limiti pianificatori e le condizioni di deroga sugli impianti FER

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con sentenza n. 00767/2026 (R.G. n. 01013/2025), pubblicata il 12 maggio 2026, ha accolto il ricorso in materia di appalti pubblici relativo a una procedura indetta da un Comune sardo, affermando un principio di diritto incentrato sul rispetto rigoroso dell’immodificabilità dell’offerta economica e dei vincoli della lex specialis nella fase di verifica dell’anomalia.

Nel caso esaminato, il TAR ha ribadito che la stazione appaltante non può validare o giustificare un’aggiudicazione basata su un importo diverso da quello effettivamente offerto dall’operatore economico, né può procedere alla verifica di congruità assumendo parametri economici difformi rispetto a quelli dichiarati in gara. Tale condotta, secondo il Collegio, determina un’alterazione del confronto concorrenziale e integra violazione dei principi di par condicio, trasparenza e immodificabilità dell’offerta.

Il giudice amministrativo ha inoltre precisato che la lex specialis può legittimamente prevedere la non ribassabilità del costo della manodopera, trattandosi di scelta discrezionale non contraria al principio di tassatività delle cause di esclusione, soprattutto negli appalti ad alta intensità di lavoro. Ne deriva che l’operatore economico è tenuto al rigoroso rispetto di tale vincolo, senza possibilità di successive “correzioni” o riqualificazioni dell’offerta in sede amministrativa.

Accogliendo il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, il TAR ha annullato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata e ha respinto il ricorso incidentale, disponendo altresì il subentro della ricorrente nell’appalto, previa verifica dei requisiti. Le spese sono state compensate.

La decisione si colloca nel solco di un orientamento rigoroso sulla tutela dell’affidamento e sulla corretta gestione delle procedure di gara, riaffermando che la fase di valutazione dell’anomalia non può tradursi in una rielaborazione sostanziale dell’offerta economica.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica