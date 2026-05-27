Occupazione abusiva di alloggi ERP: la domanda di regolarizzazione non blocca le sanzioni amministrative

La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33587 del 22 dicembre 2025, ha rigettato il ricorso proposto contro una decisione della Corte d’Appello di Roma, confermando un principio in materia di edilizia residenziale pubblica e sanzioni amministrative.

La vicenda riguarda l’occupazione abusiva di un alloggio ERP e la presentazione di un’istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 53 della legge regionale Lazio n. 27 del 2006. Secondo la parte ricorrente, tale domanda avrebbe dovuto comportare la sospensione del procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 15 della legge regionale Lazio n. 12 del 1999.

La Suprema Corte ha però escluso questa interpretazione, rilevando che non esiste una previsione normativa espressa che consenta la sospensione del procedimento sanzionatorio in presenza dell’istanza di regolarizzazione. Inoltre, i giudici hanno precisato che non è possibile ricavare un principio generale di sospensione dalle discipline eccezionali in materia di sanatorie o condoni, che lo prevedono solo in modo specifico.

Ne consegue che il procedimento per l’irrogazione della sanzione amministrativa prosegue anche in presenza della domanda di regolarizzazione dell’occupazione abusiva.