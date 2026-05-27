Occupazione abusiva di alloggi ERP: la domanda di regolarizzazione non blocca le sanzioni amministrative

Occupazione abusiva di alloggi ERP: la domanda di regolarizzazione non blocca le sanzioni amministrativeAGEL 27 Maggio 2026, di Redazione
La Corte di Cassazione chiarisce che la richiesta di sanatoria presentata ai sensi della normativa regionale del Lazio non sospende il procedimento sanzionatorio per l’occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in assenza di una previsione espressa di legge.
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