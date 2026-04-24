TAR Marche: le convenzioni urbanistiche sono eseguibili coattivamente ex art. 2932 c.c. anche in caso di inadempimento del privato

Con la sentenza n. 00530/2026 (R.G. 00335/2024), il TAR Marche ribadisce che gli obblighi di cessione derivanti da convenzioni urbanistiche hanno natura giuridicamente vincolante e possono essere eseguiti in forma specifica, prevalendo su eccezioni di decadenza, prescrizione e squilibrio contrattuale.