Subappalto, la Cassazione: stessa diligenza per appaltatore e subappaltatore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14870 del 3 giugno 2025, è intervenuta sul tema della responsabilità nell’ambito dei contratti di subappalto, ribadendo che, salvo diversa pattuizione, appaltatore e subappaltatore sono tenuti alla stessa diligenza qualificata prevista dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

Secondo la Suprema Corte, il subappalto è un contratto derivato: il subappaltatore esegue per conto dell’appaltatore una parte dell’opera o del servizio da quest’ultimo assunto. Per questo, nei rapporti interni tra le parti si applicano in linea generale le medesime regole del contratto di appalto, inclusi gli obblighi di correttezza e professionalità.

In questo caso, i giudici di legittimità hanno cassato la decisione della Corte d’Appello di Bolzano, che aveva imputato al solo subappaltatore i costi del rifacimento di una serie di lavori. La Cassazione ha osservato che i giudici di merito non avevano verificato le ragioni per cui tale responsabilità dovesse gravare esclusivamente su di lui, disattendendo la valutazione del primo grado che aveva invece attribuito una responsabilità paritaria a subcommittente e subappaltatore, in relazione all’attività svolta da ciascuno.

La decisione conferma quindi l’importanza di accertamenti puntuali nella ripartizione delle responsabilità, evitando automatismi che non tengano conto della concreta organizzazione dei lavori e delle obbligazioni assunte dalle parti.

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione