Spese legali nel pubblico impiego e limiti al ricorso in Cassazione: due chiarimenti della Cassazione sul processo civile e sul lavoro pubblico

AGEL 6 Maggio 2026, di Redazione

La Suprema Corte interviene su due fronti: escluso il rimborso automatico delle spese legali per i lavoratori autonomi negli enti locali siciliani e dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione contro la liquidazione delle spese in fase di accertamento tecnico preventivo.

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La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30280 del 17 novembre 2025, ha chiarito i confini applicativi del rimborso delle spese legali nel pubblico impiego in Sicilia. La norma regionale che riconosce tale beneficio ai dipendenti regionali, se esenti da responsabilità all’esito di un giudizio per fatti connessi alle funzioni svolte, è stata estesa anche ai dipendenti degli enti locali. Tuttavia, la Corte precisa che tra i beneficiari non rientrano i lavoratori autonomi, in quanto privi di un rapporto di immedesimazione organica con l’ente. Per queste figure, l’eventuale rimborso può essere riconosciuto solo in presenza di una specifica previsione contrattuale.

Con una seconda pronuncia, l’ordinanza n. 30366 del 18 novembre 2025, la Cassazione si è espressa in materia processuale, dichiarando inammissibile il ricorso contro un decreto di liquidazione delle spese relativo a un accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. Quando viene proposta opposizione, le contestazioni sulla regolazione delle spese non possono essere indirizzate al decreto intermedio, ma devono essere sollevate nel successivo giudizio di opposizione, dove il giudice ridefinisce la decisione complessiva. Anche la dichiarazione di estinzione del procedimento di ATP non modifica questo principio.

Le due decisioni ribadiscono, da un lato, i limiti soggettivi al riconoscimento dei benefici economici nel pubblico impiego locale e, dall’altro, la rigorosa scansione delle tutele impugnatorie nel processo civile.

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