Niente risarcimento ai dirigenti medici: per la Cassazione manca il nesso causale sulla violazione dei riposi

La Terza sezione civile della Corte di cassazione, con sentenza n. 30691 del 21 novembre 2025, ha confermato la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva respinto la richiesta di risarcimento avanzata da alcuni dirigenti medici nei confronti della Pubblica amministrazione.

Al centro della controversia vi era la presunta violazione della direttiva 2003/88/CE, relativa all’organizzazione dell’orario di lavoro e al diritto dei lavoratori a un periodo minimo di riposo giornaliero di undici ore consecutive. I ricorrenti sostenevano di aver subito un danno a causa del mancato rispetto di tali tutele.

La Suprema Corte ha però ribadito i principi consolidati in materia di responsabilità dello Stato per omessa o non corretta attuazione del diritto europeo: è necessario che la direttiva attribuisca diritti ai singoli, che tali diritti siano chiaramente individuabili nel loro contenuto e che sussista un nesso causale diretto tra la violazione e il danno lamentato.

Nel caso concreto, i giudici hanno ritenuto non dimostrato proprio questo elemento decisivo. Non era infatti possibile stabilire con sufficiente certezza se le eventuali violazioni dei limiti orari fossero conseguenza di una disciplina normativa o contrattuale non conforme, oppure di scelte organizzative e professionali consapevolmente orientate al superamento dei limiti stessi, nell’ambito di un modello di lavoro caratterizzato dal raggiungimento di obiettivi.

Per tali ragioni, la Cassazione ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria, escludendo la configurabilità della responsabilità dello Stato membro nel caso specifico.