Concorso interno nel pubblico impiego: la Cassazione esclude diritti automatici e non vincola il termine degli accordi sindacali

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 29038 del 3 novembre 2025, è intervenuta in materia di pubblico impiego contrattualizzato, affrontando il tema delle procedure selettive interne finalizzate alla progressione di carriera del personale del Ministero della Giustizia.

La vicenda trae origine da una controversia decisa dalla Corte d’Appello di Trieste, relativa all’interpretazione dell’art. 21-quater del decreto legge n. 83 del 2015, che autorizza l’amministrazione a indire selezioni interne per le progressioni professionali dei dipendenti in possesso dei requisiti previsti.

La Cassazione ha ribadito che tale disposizione ha natura meramente programmatica e non è idonea a costituire, di per sé, un diritto in capo ai lavoratori interessati alla progressione di carriera. Ne consegue che l’attivazione delle procedure resta subordinata alle determinazioni organizzative e finanziarie dell’amministrazione.

In questo quadro, la Corte ha escluso anche la natura perentoria del termine del 30 giugno 2019 previsto da un successivo accordo sindacale del 26 aprile 2017 per la definizione delle procedure. Secondo i giudici, tale scadenza non può essere considerata vincolante in senso assoluto, poiché l’impegno assunto dall’amministrazione nell’accordo resta comunque condizionato al rispetto della cornice normativa primaria.

La Suprema Corte ha quindi cassato la decisione impugnata e deciso nel merito, riaffermando il principio secondo cui le procedure interne di progressione nel pubblico impiego non generano automaticamente posizioni giuridiche soggettive azionabili dai dipendenti.