Sanzioni amministrative, la Cassazione chiarisce: il verbale di accertamento interrompe la prescrizione se notificato

AGEL 6 Maggio 2026, di Redazione

Con ordinanza n. 29305/2025 la Corte di Cassazione ribadisce che, in materia di sanzioni amministrative, anche il verbale di accertamento dell’infrazione può interrompere il termine di prescrizione, purché sia stato notificato o comunque portato a conoscenza del trasgressore.

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La Corte di Cassazione, Sezione II civile, con ordinanza n. 29305 depositata il 5 novembre 2025, è intervenuta in tema di prescrizione delle sanzioni amministrative, chiarendo quali atti siano idonei a interromperne il decorso.

Secondo i giudici di legittimità, il termine prescrizionale può essere interrotto da qualsiasi atto del procedimento amministrativo che esprima la volontà dell’amministrazione di far valere la propria pretesa sanzionatoria. Tra questi rientra anche il processo verbale di accertamento dell’infrazione, in quanto atto che manifesta formalmente la richiesta di pagamento della sanzione pecuniaria.

La Corte precisa però un limite essenziale: il verbale è idoneo a interrompere la prescrizione solo dal momento in cui viene notificato al soggetto interessato o comunque da quando questi ne abbia avuto conoscenza, anche tramite iscrizione a ruolo. In tali casi, infatti, l’atto è considerato efficace ai fini dell’interruzione ai sensi dell’articolo 2943 del codice civile, poiché costituisce messa in mora del debitore.

La decisione si inserisce in un orientamento già consolidato della giurisprudenza di legittimità, volto a garantire un equilibrio tra l’esigenza dell’amministrazione di riscuotere le sanzioni e la tutela del cittadino rispetto alla certezza dei termini prescrizionali.

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