Somministrazione di lavoro, la Cassazione: oltre i 24 mesi il contratto è nullo e nasce il diritto all’assunzione

Somministrazione di lavoro, la Cassazione: oltre i 24 mesi il contratto è nullo e nasce il diritto all’assunzioneAGEL 6 Maggio 2026, di Redazione
La Suprema Corte chiarisce che la reiterazione di missioni a termine presso lo stesso utilizzatore non può superare il limite complessivo di due anni: oltre tale soglia i contratti sono nulli e il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice
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