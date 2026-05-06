Somministrazione di lavoro, la Cassazione: oltre i 24 mesi il contratto è nullo e nasce il diritto all’assunzione

AGEL 6 Maggio 2026, di Redazione

La Suprema Corte chiarisce che la reiterazione di missioni a termine presso lo stesso utilizzatore non può superare il limite complessivo di due anni: oltre tale soglia i contratti sono nulli e il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 29577 del 7 novembre 2025, ha ribadito un principio rilevante in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato. I giudici hanno stabilito che la reiterazione di missioni dello stesso lavoratore presso il medesimo utilizzatore, per lo svolgimento delle stesse mansioni, è soggetta al limite massimo complessivo di 24 mesi previsto dalla normativa vigente.

Il caso riguarda la successione di contratti di somministrazione regolati dal d.lgs. n. 81 del 2015, come modificato dal decreto legge n. 87 del 2018 e dalla legge di conversione n. 96 del 2018. Secondo la Corte, il superamento del termine comporta la nullità dei contratti che compongono il rapporto trilatero tra lavoratore, agenzia e utilizzatore.

Ne deriva una conseguenza significativa sul piano giuridico: il lavoratore ha diritto di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l’impresa utilizzatrice, anche agendo esclusivamente nei suoi confronti. Una soluzione che rafforza i limiti contro l’abuso della somministrazione e tutela la stabilità occupazionale oltre i confini temporali fissati dalla legge.

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