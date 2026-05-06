Cassazione: la mancata informativa privacy sugli autovelox non annulla la multa

AGEL 6 Maggio 2026, di Redazione

la Corte chiarisce che l’obbligo di informazione sul trattamento dei dati personali nei sistemi di rilevazione elettronica ha natura esclusivamente legata alla riservatezza e non incide sulla validità delle sanzioni per violazioni del Codice della strada

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La Corte di Cassazione, Sezione II civile, con ordinanza n. 31015 del 26 novembre 2025, ha rigettato il ricorso di un automobilista confermando la decisione del Tribunale di Roma del 23 marzo 2022 in materia di sanzioni per violazioni del Codice della strada accertate tramite dispositivi elettronici.

Al centro della controversia vi era la mancata preventiva informativa sul trattamento dei dati personali raccolti attraverso sistemi automatizzati di rilevazione delle infrazioni. Tale obbligo, introdotto dalla delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 in attuazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, è posto a tutela della riservatezza dei cittadini.

La Suprema Corte ha però precisato che tale adempimento non riguarda la disciplina della circolazione stradale né la validità dell’accertamento delle violazioni. Di conseguenza, la sua eventuale omissione non comporta la nullità della sanzione amministrativa.

Diversamente, restano rilevanti ai fini della legittimità delle multe le norme del Codice della strada che prevedono specifici obblighi informativi sulla presenza di dispositivi di controllo, in quanto funzionali alla tutela diretta dell’automobilista.

La decisione si pone in linea con precedenti conformi della stessa Corte, consolidando l’orientamento secondo cui le violazioni della normativa privacy non incidono sull’efficacia degli accertamenti sanzionatori stradali.

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