Espropriazione per pubblica utilità: la proroga dell’occupazione temporanea non richiede notifica al proprietario

AGEL 6 Maggio 2026, di Redazione

La Cassazione chiarisce che, a differenza del decreto di esproprio, il provvedimento di proroga dell’occupazione temporanea è un atto non recettizio e produce effetti senza necessità di comunicazione al proprietario del bene.

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La Corte di Cassazione, sezione prima civile, con la sentenza n. 29344 del 6 novembre 2025, è intervenuta in materia di espropriazione per pubblica utilità, fornendo un chiarimento sul regime di efficacia dei provvedimenti amministrativi collegati alla procedura ablativa.

Il caso traeva origine da una controversia tra G. (Attanzio Matteo) e C. (Cerisano Giovanni Ernesto), già esaminata dalla Corte d’Appello di Palermo, poi oggetto di ricorso in Cassazione.

I giudici di legittimità hanno ribadito un principio distintivo tra il decreto di espropriazione e il provvedimento di proroga dell’occupazione temporanea. Il primo, emesso ai sensi del d.P.R. n. 327 del 2001, necessita per la sua efficacia della notificazione al proprietario del bene oggetto di esproprio, trattandosi di un atto recettizio.

Diversamente, la proroga dell’occupazione temporanea è qualificata come atto non recettizio: ciò significa che la sua efficacia non è subordinata alla comunicazione o notificazione al proprietario del terreno interessato. Di conseguenza, il provvedimento produce effetti indipendentemente dalla conoscenza legale da parte del destinatario.

La Suprema Corte ha così confermato l’orientamento già espresso in precedenza dalle Sezioni Unite, consolidando la distinzione tra i diversi atti della procedura espropriativa e i rispettivi requisiti di efficacia.

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