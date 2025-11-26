Sanzioni amministrative: l’inerzia della P.A. non annulla l’illecito

AGEL 26 Novembre 2025, di Redazione

Secondo la Corte di Cassazione, spetta all’amministrazione dimostrare l’infrazione, ma il giudice può integrare le prove d’ufficio in caso di inerzia

La Corte di Cassazione, Sezione 2, con l’ordinanza n. 17041 del 25 giugno 2025, ha stabilito chiaramente che, nelle opposizioni a sanzioni amministrative, l’onere di provare gli elementi dell’illecito grava sull’amministrazione. Tuttavia, la mancata iniziativa della P.A. non determina automaticamente l’infondatezza della violazione contestata.

Il giudice, infatti, può sopperire alla carenza di prove valutando i documenti già in suo possesso o disponendo d’ufficio ulteriori accertamenti. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha confermato la legittimità della decisione del giudice di pace che aveva acquisito annotazioni della Polizia Giudiziaria a supporto dei verbali e delle ordinanze-ingiunzioni, anche oltre i termini previsti dalla normativa.

La pronuncia ribadisce così l’equilibrio tra il diritto della P.A. a far valere le proprie contestazioni e il potere del giudice di ricostruire l’intero rapporto sanzionatorio per garantire un processo equo.

Fonte: Rassegna massimario della Corte di Cassazione

