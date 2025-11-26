Sanzioni amministrative: l’inerzia della P.A. non annulla l’illecito

Sanzioni amministrative: l’inerzia della P.A. non annulla l’illecitoAGEL 26 Novembre 2025, di Redazione
Secondo la Corte di Cassazione, spetta all’amministrazione dimostrare l’infrazione, ma il giudice può integrare le prove d’ufficio in caso di inerzia
