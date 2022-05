San Donà di Piave, auto elettrica e 2000 euro di sconti per chi lascia l’auto in garage

Con un’auto elettrica e 2000 euro di sconti da spendere presso i negozi di San Donà, Musile e Noventa sono stati premiati i primi vincitori dell’iniziativa ‘Bike to work’ che premia i cittadini che lasciano a casa l’auto e inforcano la bicicletta per recarsi al lavoro, a premiare i vincitori in Municipio il Sindaco Andrea Cereser e l’Assessore all’Energia e Ambiente Lorena Marin. Da luglio a marzo in migliaia hanno scaricato l’app ‘Ecoattivi’ che serve a registrare i comportamenti virtuosi e sostenibili, fra cui l’andare in bici al lavoro ma anche le donazioni di sangue all’Avis, una trentina i migliori, come Alessandro Arzu di Musile di Piave che ha vinto l’auto elettrica messa in palio fra tutti i comuni italiani partecipanti al progetto ‘Ecoattivi’.

A tutti, oltre agli sconti guadagnati, è stata consegnata una targa per la bicicletta ma potranno continuare ad accumulare sconti, dato che a fine luglio e a fine settembre sono in programma altre 2 premiazioni trimestrali per i pedalatori, mentre ‘Ecoattivi’, iniziativa che fa parte dei progetti del Distretto del commercio, terminerà ad ottobre.

“Una delle sfide delle città è riportare i cittadini a frequentare il centro in modo sostenibile, siamo contenti di questo progetto che serve a rilanciare i centri urbani, dà un motivo in più ai cittadini per frequentarli, incentivandoli a spendere i punti acquisiti nelle attività commerciali e a usare i mezzi a basso impatto ambientale come la bicicletta, dichiara il Sindaco Andrea Cereser. Naturalmente c’è da vincere l’inerzia delle abitudini, come quella di utilizzare l’auto per fare piccoli tragitti. Spero che saranno sempre di più i cittadini a partecipare, puntiamo a coinvolgere anche le imprese del territorio e i loro dipendenti”.