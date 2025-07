Riparto, per gli esercizi finanziari 2025, 2026, 2027, della somma destinata ad interventi a favore del settore dell’autotrasporto

In Gazzetta pubblicato il Decreto 30 maggio 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “Disposizioni per il riparto, per gli esercizi finanziari 2025, 2026, 2027, della somma annua pari ad euro 228.000,000, destinata ad interventi a favore del settore dell’autotrasporto iscritta sul capitolo 1337 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti“.

Per gli esercizi finanziari 2025, 2026, 2027, la somma annua pari ad euro 228.000.000, destinata ad interventi a favore del settore dell’autotrasporto iscritta sul capitolo 1337 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ripartita come specificato nel punto elenco contenuto all’art. 1 del provvedimento, tenendo conto delle finalità degli interventi già previsti da disposizioni di legge e regolamentari.

Fonte: Gazzetta Ufficiale