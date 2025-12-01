Revoca della pubblica utilità in project financing: niente indennizzo per il promotore

Revoca della pubblica utilità in project financing: niente indennizzo per il promotoreAGEL 1 Dicembre 2025, di Redazione
Il Consiglio di Stato conferma che la revoca di un provvedimento legittimo, motivata dall’esito negativo della gara, non genera automaticamente diritto all’indennizzo.
