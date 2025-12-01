Revoca della pubblica utilità in project financing: niente indennizzo per il promotore

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8229 del 23 ottobre 2025, ha chiarito i criteri per la revoca di una dichiarazione di pubblica utilità nell’ambito della finanza di progetto, ribadendo i limiti all’indennizzo a favore del promotore.

Secondo la Sezione V, il provvedimento amministrativo può essere revocato legittimamente quando sopravvengono nuovi motivi di interesse pubblico o mutamenti imprevedibili della situazione di fatto, anche se originariamente era fondato su più motivazioni autonome. Nel caso esaminato, la revoca è stata motivata dall’assenza di esito positivo della procedura di gara: entrambe le offerte risultavano anomale, rendendo necessario annullare l’aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato ha precisato che l’indennizzo non spetta automaticamente. Per averne diritto, il promotore deve aver subito un danno incolpevole derivante dall’affidamento legittimo sul provvedimento, condizione non soddisfatta nel caso in esame. Inoltre, l’applicazione dell’articolo 182 del Codice degli appalti, che tutela l’interesse contrattuale negativo del promotore non aggiudicatario, è esclusa perché il promotore era stato inizialmente aggiudicatario della gara poi annullata.

La sentenza conferma così che la revoca di un atto legittimo, pur motivata da nuovi interessi pubblici, non implica automaticamente l’obbligo di risarcimento e ribadisce la necessità di condotta diligente e buona fede da parte dei soggetti privati coinvolti.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato