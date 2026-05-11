Revoca automatica dell’autorizzazione commerciale: la sospensione oltre l’anno comporta la decadenza vincolata

Con la sentenza n. 02260/2026 (REG.PROV.COLL.), resa sul ricorso n. 01210/2023 e pubblicata l’8 maggio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, ha affrontato il tema della natura vincolata del provvedimento di revoca dell’autorizzazione commerciale in caso di inattività prolungata dell’esercizio.

Il Collegio ha ribadito che l’art. 22, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 114/1998 configura un’ipotesi di decadenza automatica dell’autorizzazione all’esercizio commerciale qualora l’attività risulti sospesa per un periodo superiore a un anno. In tale evenienza, l’Amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale, ma è tenuta a prendere atto del presupposto fattuale della prolungata inattività e a dichiarare la decadenza del titolo.

Secondo il principio affermato, il provvedimento di revoca o decadenza non ha natura propriamente discrezionale, ma si configura come atto dovuto, una volta accertata la continuità della sospensione oltre il limite temporale normativamente previsto. Ne deriva che l’istruttoria amministrativa è finalizzata esclusivamente alla verifica del presupposto di fatto, senza possibilità di bilanciamenti o valutazioni di opportunità.

Il TAR ha inoltre escluso che, in presenza di una disciplina vincolata di decadenza, possa configurarsi un legittimo affidamento in capo al soggetto autorizzato, trattandosi di un effetto legale automaticamente ricollegato alla protratta inattività dell’esercizio.

La sentenza si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui la ratio della previsione normativa è quella di garantire l’effettivo utilizzo del titolo abilitativo commerciale, impedendo la permanenza di autorizzazioni riferite ad attività di fatto non più esercitate, e rafforzando così l’interesse pubblico al corretto assetto del mercato.